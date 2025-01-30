«Парту Героя» в честь бойца СВО Ивана Гарбузова открыли в школе Иркутска

— В Иркутске уже открыты 24 «Парты Героя». Мы проводим в честь наших военнослужащих памятные мероприятия, устанавливаем мемориальные доски. Делаем все для того, чтобы о наших соотечественниках знали, чтобы их имена навсегда были вписаны в историю города. Они самоотверженно защищали Родину и покой граждан. Поэтому наши долг и святая обязанность — отдать им дань уважения, — сказал мэр областного центра Руслан Болотов.