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«Парту Героя» в честь бойца СВО Ивана Гарбузова открыли в школе Иркутска

На парте разместили фото Ивана Гарбузова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В еще одной школе Иркутска появилась «Парту Героя». На ней размести фотографию и биографию защитника Отечества награжденного посмертно орденом Мужества Ивана Гарбузова. Как сообщили в администрации города, на церемонии собрались родители бойца, педагоги и ученики девятых классов.

— В Иркутске уже открыты 24 «Парты Героя». Мы проводим в честь наших военнослужащих памятные мероприятия, устанавливаем мемориальные доски. Делаем все для того, чтобы о наших соотечественниках знали, чтобы их имена навсегда были вписаны в историю города. Они самоотверженно защищали Родину и покой граждан. Поэтому наши долг и святая обязанность — отдать им дань уважения, — сказал мэр областного центра Руслан Болотов.

Военнослужащий был настоящим патриотом России. Родные и знакомые отзываются о нем как о добром, смелом и храбром человеке. Теперь его пример послужит для мотивации на проявление силы духа и стойкости.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области работает 37 ледовых переправ.