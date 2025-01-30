«Парту Героя» в честь бойца СВО Ивана Гарбузова открыли в школе Иркутска

В еще одной школе Иркутска появилась «Парту Героя». На ней размести фотографию и биографию защитника Отечества награжденного посмертно орденом Мужества Ивана Гарбузова. Как сообщили в администрации города, на церемонии собрались родители бойца, педагоги и ученики девятых классов.
— В Иркутске уже открыты 24 «Парты Героя». Мы проводим в честь наших военнослужащих памятные мероприятия, устанавливаем мемориальные доски. Делаем все для того, чтобы о наших соотечественниках знали, чтобы их имена навсегда были вписаны в историю города. Они самоотверженно защищали Родину и покой граждан. Поэтому наши долг и святая обязанность — отдать им дань уважения, — сказал мэр областного центра Руслан Болотов.
Военнослужащий был настоящим патриотом России. Родные и знакомые отзываются о нем как о добром, смелом и храбром человеке. Теперь его пример послужит для мотивации на проявление силы духа и стойкости.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области работает 37 ледовых переправ.