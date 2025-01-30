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Последние новости к вечеру 30 января 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 30 января 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 30 января — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 30 января 2025 года.

В Вашингтоне разбился самолет с бывшими российскими фигуристами

Источник: AP 2024

После столкновения с вертолетом Black Hawk самолет Bombardier CRJ700 рухнул в реку Потомак. На борту лайнера находились 64 человека, в том числе фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. В вертолете было три человека. Спасательная операция на месте крушения прекращена.

МО заявило о попытке Киева избежать «каскадного обрушения фронта»

Источник: Reuters

Минобороны РФ считает, что снижение минимального возраста мобилизации до 18 лет — единственный способ для Киева сдержать продвижение российских войск в Донбассе. По данным ведомства, ежемесячные потери ВСУ составляют около 50 тыс. человек.

В Швеции убили организатора акций с сожжением Корана

Источник: Reuters

В Швеции застрелен Салван Момика. Организатор акций с сожжением Корана скончался от огнестрельных ран. Полиция начала расследование убийства.

Израиль назвал условие освобождения палестинских заключенных

Источник: Reuters

Нетаньяху отсрочил освобождение палестинцев, пока ХАМАС не гарантирует безопасный вывод израильских заложников. Решение связано с хаосом при передаче заложников Красному Кресту в Газе. Автобусы с заключенными были остановлены и отправлены обратно в тюрьмы.

В Госдуме предложили разрешить ребенку менять имя из-за травли

Источник: РИА "Новости"

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил позволить детям менять имя без согласия родителей, если оно стало причиной травли. Он предлагает ЗАГСу право менять имя по заявлению ребенка и школы, но только на традиционное.