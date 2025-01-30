Последние новости к вечеру 30 января 2025 года

После столкновения с вертолетом Black Hawk самолет Bombardier CRJ700 рухнул в реку Потомак. На борту лайнера находились 64 человека, в том числе фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. В вертолете было три человека. Спасательная операция на месте крушения прекращена.