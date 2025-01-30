Что делать, если ребенка травят в школе — руководство для родителей

«Довольно часто родители детей, подвергающихся буллингу, сами в прошлом сталкивались с травлей. Из-за этого они могут бессознательно транслировать своему ребенку установки вроде “не провоцируй” и “не лезь на рожон”. Вместо того чтобы поддержать, такие родители иногда перекладывают на ребенка чувство вины за ситуацию, внушая ему, что он сам виноват в том, что стал жертвой. Именно в этом и заключается самая опасная часть проблемы — ребенок остается один на один со своей болью, не чувствуя защиты со стороны самых близких людей», — уточнила психолог Бабурина.