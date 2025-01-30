Какая будет погода в Казахстане 31 января

АСТАНА, 30 янв — Sputnik. Погоду на большей части Казахстана 31 января будет также формировать северо-западный циклон. Ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. На востоке и севере страны прогнозируется сильные снегопады, метель, порывистый ветер, туман. На юге и юго-востоке страны — сильные осадки (дождь, снег), сопровождающиеся гололедными явлениями. Лишь в западных областях республики отрог антициклона обусловит погоду без осадков.