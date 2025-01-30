Какая будет погода в Казахстане 31 января

Температура воздуха в ночные часы на севере, востоке и в центре страны понизится до −20…-28°C.
В Абайской области по данным синоптиков прогнозируется снег, ночью на севере, западе области метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на севере, западе области 13−18 мороза, днем 7−12, на юге области 3 мороза.
В Акмолинской области ночью на юге и востоке возможен небольшой снег, низовая метель. На западе, юге, востоке области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на юго-востоке области 17, днем 13−18 мороза.
В Актюбинской области на севере и востоке обещают небольшие осадки (преимущественно снег), гололед. На западе, юге области туман. Ветер западный, юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, днем 0- 5 мороза.
В Алматинской области ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). На севере, юге, в горных районах области туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 9−14, на востоке, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, в горных районах области 15−20 мороза, днем 0−5, в горных районах области 10 мороза.
В Атырауской области будет без осадков. На западе, севере, юге области туман, гололед. Ветер юго-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на востоке области 8 мороза, днем 0−5 тепла, на востоке области 3 мороза.
В Восточно-Казахстанской области пройдет снег, ночью на севере, востоке области сильный снег, метель. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 5−10, на востоке области 15 мороза.
В Жамбылской области обещают ночью на севере, юге, в горных районах области снег, днем на севере, юге, в горных районах области осадки (преимущественно снег). На севере, юге, в горных районах области туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, на севере, в горных районах области 14, днем 0−5, на севере, в горных районах области 8 мороза.
В Жетысуской области ночью снег, днем осадки (преимущественно снег). В горных районах области временами туман, гололед. Ветер юго-западный 9−14, на севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке, в горных районах области 15−20 мороза, днем 0−5, на востоке, в горных районах области 10−15 мороза.
В Западно-Казахстанской области ночью на севере, востоке области небольшой снег. На севере, востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, днем 0−5 тепла.
В Карагандинской области ночью снег, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 13−18, на юге области 7 мороза.
В Костанайской области ночью на западе, юге области небольшой снег, днем на северо-западе, юге области снег. На западе, юге области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на севере, востоке области 20, на западе области 7 мороза, днем 3−8, на севере области 12 мороза.
В Кызылординской области на востоке, юге и в центре возможны небольшие осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.
В Мангистауской области осадков не обещают. Ночью и утром на северо-востоке области туман. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на северо-востоке области 8 мороза, днем 4−9, на севере области 1 тепла.
В Павлодарской области ночью на западе, юге и востоке прогнозируется снег, низовая метель, днем на западе, юге, востоке области небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-западный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на юге области 15, днем 12−17, на севере области 20 мороза.
В Северо-Казахстанской области будет без осадков. На западе области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9- 14 м/с. Температура воздуха ночью 22−27, на юго-западе области 17, днем 15−20, на юго-западе области 10 мороза.
В Туркестанской области ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах, днем в горных районах пройдет снег, гололед. На севере, западе, в горных и предгорных районах туман, на горных перевалах области низовая метель. Ветер северо-западный 8−13, на горных перевалах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на севере, в горных районах области 12 мороза, днем 2 мороза3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза.
В Улытауской области ночью на востоке возможен небольшой снег, метель. На западе, юге области гололед. На севере области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10−15, на западе, юге области 2−7 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 13−15 мороза.
Алматы: переменная облачность, временами снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер северозападный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 2−4 мороза.
Шымкент: переменная облачность, ночью снег, гололед. Временами туман. Ветер северозападный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 1 мороза-1 тепла.