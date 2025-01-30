Жители Башкирии могут не ждать длинных выходных в феврале и марте

Дополнительных выходных дней в честь празднования 8 марта и 23 февраля жителям Башкирии ждать не стоит. В этом году мини-каникул не предвидится из-за переноса этих дат на май и июнь.
В 2025-м День Защитника Отечества выпал на воскресенье. При стандартной рабочей недели с графиком 5/2 этот день и так является нерабочим, поэтому было принято решение перенести его на восьмое мая, чтобы продлить длинные выходные в конце весны.
Та же схема была применена на 8 марта. Из-за того, что Международный женский день выпадает на субботу, которая также является выходным, дополнительный день переносится на пятницу, 13 июня.
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