В Казани разработают новую схему движения общественного транспорта

«В этом году особый акцент будет сделан на общественном транспорте в муниципалитетах. В этом направлении будем работать особенно интенсивно и точечно. К решению этих вопросов мы хотим подойти стратегически вместе с муниципалитетами, разобраться в негативах, учесть положительный опыт. В Казани идет реорганизация маршрутной сети. Город изучает потоки, и мы в этой работе будем участвовать», — рассказал глава Миндортранса.