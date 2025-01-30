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Какие трассы закрыли в Казахстане из-за метели

В связи с ухудшением погодных условий 30 января в ряде регионов Казахстана вводятся ограничения движения на нескольких участках республиканских автодорог, сообщает Zakon.kz со ссылкой на АО «НК “ҚазАвтоЖол”.

Источник: Zakon.kz

По данным, ограничения коснутся следующих направлений:

Абайская область — с 17:00 движение закрыто на участке автодороги Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ’км 971−1013 (от села Калбатау до границы с Восточно-Казахстанской областью). С 18:00 ограничено движение по автодороге Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Бугаз" км 383−900 (от села Кайнар до села Сатпаев).

Восточно-Казахстанская область — закрыт участок той же автодороги км 1013−1048 (от границы области Абай до села Уланское).

Жамбылская область — с 20:00 вводится ограничение для грузового транспорта на участке автодороги Алматы — Ташкент — Термез" (Новый перевал Кордай) км 159−238 (от села Отар до села Кайнар). Движение временно перенаправлено через старый перевал Кордай.

Ожидается, что движение на закрытых участках будет восстановлено 31 января в утренние часы.