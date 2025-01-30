Какие трассы закрыли в Казахстане из-за метели

По данным, ограничения коснутся следующих направлений:
Абайская область — с 17:00 движение закрыто на участке автодороги Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ’км 971−1013 (от села Калбатау до границы с Восточно-Казахстанской областью). С 18:00 ограничено движение по автодороге Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Бугаз" км 383−900 (от села Кайнар до села Сатпаев).
Восточно-Казахстанская область — закрыт участок той же автодороги км 1013−1048 (от границы области Абай до села Уланское).
Жамбылская область — с 20:00 вводится ограничение для грузового транспорта на участке автодороги Алматы — Ташкент — Термез" (Новый перевал Кордай) км 159−238 (от села Отар до села Кайнар). Движение временно перенаправлено через старый перевал Кордай.
Ожидается, что движение на закрытых участках будет восстановлено 31 января в утренние часы.