Какие трассы закрыли в Казахстане из-за метели

Абайская область — с 17:00 движение закрыто на участке автодороги Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ’км 971−1013 (от села Калбатау до границы с Восточно-Казахстанской областью). С 18:00 ограничено движение по автодороге Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Бугаз" км 383−900 (от села Кайнар до села Сатпаев).