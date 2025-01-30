В Антарктиде начали тестировать оборудование для Полюса недоступности

«Наблюдения за метеоданными на Полюсе недоступности возможно исключительно в автоматическом режиме. Сложность проведения таких наблюдений заключается в необходимости получения непрерывных круглогодичных метеоданных в условиях экстремально низких температур и полярной ночи, которая в этом районе длится до шести месяцев в году. При этом обслуживание метеостанции, замена батарей и комплектующих возможна не чаще одного раза в год, в период антарктического лета, когда температура воздуха в этом районе повышается в среднем до −40», — привела пресс-служба слова директора ААНИИ Александра Макарова.