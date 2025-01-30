В Антарктиде начали тестировать оборудование для Полюса недоступности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Российские ученые в Антарктиде начали тестирование метеорологического оборудования для наблюдений за климатом на станции Полюс недоступности. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
«На станции Восток ученые 70-й Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института начали тестирование метеорологического оборудования для запуска автоматизированных наблюдений на станции Полюс недоступности в Центральной Антарктиде. Успешные испытания позволят восстановить регулярные наблюдения на самой труднодоступной и суровой с точки зрения климата станции планеты», — говорится в сообщении.
Как отметили представители института, станция Полюс недоступности, которая равно удалена от берегов Антарктиды, — знаковое место на континенте, она притягивает внимание ученых всего мира. Станция расположена примерно в 1 тыс. км от станции Восток на высоте 3,8 тыс. м над уровнем моря.
По словам представителей ААНИИ, на Полюсе недоступности может быть зафиксирован абсолютный рекорд минимальной температуры, измеренной на Земле. Согласно теоретическим расчетам, температура воздуха в этом районе может опускаться ниже, чем на станции Восток, где в июле 1983 года была отмечена самая низка температура на планете — минус 89,2.
«Наблюдения за метеоданными на Полюсе недоступности возможно исключительно в автоматическом режиме. Сложность проведения таких наблюдений заключается в необходимости получения непрерывных круглогодичных метеоданных в условиях экстремально низких температур и полярной ночи, которая в этом районе длится до шести месяцев в году. При этом обслуживание метеостанции, замена батарей и комплектующих возможна не чаще одного раза в год, в период антарктического лета, когда температура воздуха в этом районе повышается в среднем до −40», — привела пресс-служба слова директора ААНИИ Александра Макарова.