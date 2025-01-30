Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 31 января 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 127 (подъезд 6) — с 09:00 до 17:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Красного Урала, 11; Косарева, 12; Пионерская, 8 — с 09:00 до 17:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Чайкиной, 19; Суркова, 19, 21, 23, 25; Ереванская, 16, 18, 20, 22, 24 с 08:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Жукова, 1, 1-А, 3; Богдана Хмельницкого, 12 — с 09:30 до 19:00.
Отключение электроэнергии:
— 32-й годовщины Октября, 35; Мартеновская, 17−33, 35; Пржевальского, 35−45, 40−48; Прокатная, 34−40-А, 42, 42−1, 44; Красноуфимская, 16, 18, 20, 32; Сеченова, 33−57, 46−58, 55, 57, 60 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Столбовая, 30 — с 09:30 до 19:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Тяговая, 1, 2, 12, 12-А — с 09:00 31.01.2025 до 09:00 01.02.2025.
Отключение электроэнергии:
— Танкистов, 187-А, 189, 189-Б, 191, 191-А, 191-Б, 191-В, 193, 193-А, 193-Б, 193-В — с 08:30 до 13:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— 3-го Интернационала 92, 92-А; ч/с Могильникова, 101, 107; Труда, 9 — с 10:00 до 15:00;
— Труда, 62, 66, 76; Свободы, 8-А — с 08:30 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В пятницу, 31 января, будут отключены светофоры на перекрестках:
— улиц Каслинская и Островского — с 8:00 до 17:00;
— улиц 2-я Потребительская и Нефтебазовая — с 9:00 до 18:00.
Будьте внимательны и осторожны!