В Ростовской области без вести пропал 67-летний мужчина

Георгий Ворошилов вышел из дома 23 января. С того дня его больше никто не видел. Мужчина живет в станице Вешенской. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы.