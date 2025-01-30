В Ростовской области без вести пропал 67-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал пожилой мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Георгий Ворошилов вышел из дома 23 января. С того дня его больше никто не видел. Мужчина живет в станице Вешенской. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы.
Рост пропавшего — около 180 сантиметров. У него плотное телосложение и русые волосы. Он был одет в черную куртку, темно-серый свитер, черные брюки, сапоги и черная шапка.