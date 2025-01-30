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В Уфе для уборки закроют часть улицы Мингажева

В Уфе 31 января будут чистить от снега участок ул. Мингажева — от Новомостовой до Чернышевского.

С 9 до 18 он будет закрыт для проезда. Качественно провести уборку можно, только полностью ограничивая движение транспорта, отметили в мэрии.

«Просим не парковать автомобили вдоль дороги — будут работать эвакуаторы», — проинформировали в УЖХ.

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