В Уфе для уборки закроют часть улицы Мингажева

С 9 до 18 он будет закрыт для проезда. Качественно провести уборку можно, только полностью ограничивая движение транспорта, отметили в мэрии.
«Просим не парковать автомобили вдоль дороги — будут работать эвакуаторы», — проинформировали в УЖХ.
В Уфе 31 января будут чистить от снега участок ул. Мингажева — от Новомостовой до Чернышевского.
С 9 до 18 он будет закрыт для проезда. Качественно провести уборку можно, только полностью ограничивая движение транспорта, отметили в мэрии.
«Просим не парковать автомобили вдоль дороги — будут работать эвакуаторы», — проинформировали в УЖХ.