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Последние зарубежные новости за 30 января 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 30 января 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

FT: ЕС обсуждают возврат к закупкам российского газа

Источник: Reuters

Ряд стран ЕС хотят вернуть российский газ в обмен на мирное соглашение по Украине. Чиновники Германии и Венгрии считают, что это поможет снизить цены на энергоносители и укрепить перемирие.

Reuters: НАТО запасается беспилотниками, способными выжить в Арктике

БПЛА критически важны, но холод и обледенение мешают их применению в Арктике. Россия уже развернула дроны, способные работать в экстремальных условиях. Финляндия расширяет флот БПЛА. В 2023 году страна добавила 2000 дронов, включая зимостойкие модели, чтобы улучшить оборону северо-восточного фланга НАТО.

Bloomberg сообщил о преодолении Россией дефицита юаней

Источник: Reuters

Дефицит юаней, обострившийся летом 2024 года, был преодолен благодаря восстановлению механизмов экспортных расчетов, нарушенных санкциями.

AP: Белый дом наймет больше стенографистов, так как Трамп «много говорит»

Источник: Reuters

Администрация Трампа рассматривает расширение штата стенографистов в Белом доме из-за большого количества его публичных высказываний. В первую неделю президентства Трамп выступал публично 7 часов 44 минуты, а Байден — всего 2 часа 36 минут.

CNN: более 20 американских наемников пропали на Украине

Более 20 американских наемников пропали без вести в ходе участия в конфликте на Украине. За последние полгода значительно возросло число жертв среди иностранных бойцов, прибывающих в зону конфликта для участия в боевых действиях на стороне Украины.

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