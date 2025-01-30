FT: ЕС обсуждают возврат к закупкам российского газа
Ряд стран ЕС хотят вернуть российский газ в обмен на мирное соглашение по Украине. Чиновники Германии и Венгрии считают, что это поможет снизить цены на энергоносители и укрепить перемирие.
Reuters: НАТО запасается беспилотниками, способными выжить в Арктике
БПЛА критически важны, но холод и обледенение мешают их применению в Арктике. Россия уже развернула дроны, способные работать в экстремальных условиях. Финляндия расширяет флот БПЛА. В 2023 году страна добавила 2000 дронов, включая зимостойкие модели, чтобы улучшить оборону северо-восточного фланга НАТО.
Bloomberg сообщил о преодолении Россией дефицита юаней
Дефицит юаней, обострившийся летом 2024 года, был преодолен благодаря восстановлению механизмов экспортных расчетов, нарушенных санкциями.
AP: Белый дом наймет больше стенографистов, так как Трамп «много говорит»
Администрация Трампа рассматривает расширение штата стенографистов в Белом доме из-за большого количества его публичных высказываний. В первую неделю президентства Трамп выступал публично 7 часов 44 минуты, а Байден — всего 2 часа 36 минут.
CNN: более 20 американских наемников пропали на Украине
Более 20 американских наемников пропали без вести в ходе участия в конфликте на Украине. За последние полгода значительно возросло число жертв среди иностранных бойцов, прибывающих в зону конфликта для участия в боевых действиях на стороне Украины.