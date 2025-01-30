ТАСС: командиры частей опровергли доводы следствия о вине генерала Попова

В мае 2024 года в отношении Попова возбудили уголовное дело о мошенничестве. Ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, военный продал около 2 тыс. тонн металлоизделий, полученных в рамках гуманитарной помощи и предназначавшихся для строительства укреплений в Запорожской области. Сумму ущерба оценили более чем в 114 млн руб.