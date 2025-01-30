Какие сериалы выходят в феврале 2025 года

«Коммунальная комедия» Анны Пармас, постановщицы картины «Давай разведемся» и клипов «Ленинграда», с Тимофеем Трибунцевым, Екатериной Вилковой и Анной Михалковой в главных ролях. То ли российский ответ на вопрос, почему женщины убивают, то ли заговор сестер Громовых-Тихоходовых: в старую коммуналку в центре Петербурга заявляется отец семейства, давно ушедший из семьи, и наотрез отказывается продавать свою долю. Не исключено, что последнее будет стоит ему жизни.