Почему стоит посетить экспозицию «История Москвы» в Музее Москвы

Чеботы — это низкие кожаные сапоги и самая ранняя обувь, дошедшая до нас. У них не было каблука и жесткого задника, из-за чего они быстро изнашивались в области пятки. Найденные чеботы датируются второй половиной XI — началом XIII века. Один из них археологи обнаружили при раскопках кургана в районе села Матвеевского (нынешний район Очаково-Матвеевское). Предполагается, что мастер, изготовивший его, был не только сапожником, но и кожевенником: сам занимался предварительной обработкой свиной шкуры и выделкой кожи. Второй чебот тоже нашли в курганном могильнике — только на реке Клязьме в Солнечногорском районе.