В Греции обнаружены следы древнейшего свинцового загрязнения природы человеком

Проведенный европейскими палеохимиками анализ показал, что это произошло значительно раньше, около 5,2 тыс. лет назад, еще в эпоху существования крито-минойской цивилизации в Элладе. На это, в частности, указывает то, что примерно в 3200 году до нашей эры доля атомов свинца в морских и торфяных отложениях начала быстро расти по отношению к количеству циркония. Это не характерно для природных источников свинца, в которых соотношение долей этих металлов обычно остается постоянным.