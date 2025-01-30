Жителей Ростова-на-Дону предупредили об отключении воды

Также с 8:30 4 февраля до 8:00 5 февраля воду отключат в домах, расположенных по следующим адресам: ул. Красноармейская от пер. Доломановского до пр. Сиверса; пр. Сиверса от ул. Красноармейской до пер. Приволжского; пер. Приволжский — 2-й Переулок — ул. Катаева — ул. Филимоновская — ул. Эстонская; пер. Доломановский от ул. Пушкинской до ул. Красноармейской.