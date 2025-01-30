Жителей Ростова-на-Дону предупредили об отключении воды. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.
Согласно опубликованной информации, с 8 часов утра 4 февраля до 4 часов утра 5 февраля воды не будет в границах ул. Таганрогская — ул. Малиновского — пер.1-й Машиностроительный — ж/д пути — пер. Элеваторный.
Причиной временных неудобств стала реконструкция водопроводной линии на улице Малиновского.
Также с 8:30 4 февраля до 8:00 5 февраля воду отключат в домах, расположенных по следующим адресам: ул. Красноармейская от пер. Доломановского до пр. Сиверса; пр. Сиверса от ул. Красноармейской до пер. Приволжского; пер. Приволжский — 2-й Переулок — ул. Катаева — ул. Филимоновская — ул. Эстонская; пер. Доломановский от ул. Пушкинской до ул. Красноармейской.
С пониженным давлением вода будет подаваться в границах: пр. Театральный — пер. Доломановский — ул. М. Горького — ул. Береговая.
Причина — переподключение объекта к городскому водопроводу и реконструкция водопроводной линии. Отметим, что ростовчанам стоит заранее позаботиться о запасах воды.