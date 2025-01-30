Созданы алмазные пластины с бором для электроники будущего

«На данный момент получен образец, на основе которого можно изготавливать прототипы электронных устройств. Однако для внедрения разработок в массовое производство необходимо достичь размеров алмазной монокристаллической подложки электронного качества от 2 дюймов и выше с плотностью дислокаций менее 103 в минус второй степени сантиметров. На это будут направлены наши дальнейшие исследования», — рассказал профессор кафедры микро- и наноэлектроники Василий Зубков.