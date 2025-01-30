Уфимский памятник Салавату Юлаеву из Уфы может попасть на 1000-рублевую купюру

До конца 2025 года в России обновят купюру номиналом в 1000 рублей. На новой банкноте может оказаться и памятник Салавату Юлаеву в Уфе. Символ столицы Башкирии попал шорт-лист по итогам опроса Национального банка.
По словам управляющего Нацбанком по Башкирии Марата Кашапова, дизайн купюр меняется для того, чтобы бороться с фальшивомонетчиками и повысить износостойкости денежных знаков.
Если уфимский памятник попадет на банкноту, то окажется он в ансамбле с другими знаменитыми арт-объектами из других регионов России.
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