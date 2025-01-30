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В Ростовской области в суд направили дело о смерти рабочего на стройке

На Дону суд рассмотрит дело о смерти рабочего на стройке.

Источник: Комсомольская правда

В Красносулинском районе в суд направлено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По данным следствия, 49-летний рабочий в октябре прошлого года работал машинистом автомобильного крана для погрузочно-разгрузочных работ на территории склада в Красносулинском районе. Не соблюдая правил безопасности, он придавил задней частью автокрана рабочего, который от полученных травм скончался. В отношении мужчины завели уголовное дело.

— В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении ведомства.