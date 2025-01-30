В Ростовской области в суд направили дело о смерти рабочего на стройке

По данным следствия, 49-летний рабочий в октябре прошлого года работал машинистом автомобильного крана для погрузочно-разгрузочных работ на территории склада в Красносулинском районе. Не соблюдая правил безопасности, он придавил задней частью автокрана рабочего, который от полученных травм скончался. В отношении мужчины завели уголовное дело.