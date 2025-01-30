Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли команду из Ижевска

Гандболистки «Ростов-Дона» одержали победу над командой из Ижевска. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил и.о. главы администрации города Александр Скрябин.
— Наш гандбольный клуб «Ростов-Дон» сделал первый шаг на пути к финалу Кубка России, — поделился и.о. главы администрации Ростова.
Ростовчанки уверено чувствовали себя на игровом поле и не оставили шансов на победу соперницам из команды «Университет». Игра завершилась со счетом 37:17.
Следующая игра ростовчанок пройдет 3 февраля. Наши гандболистки снова выйдут на поле против команды «Университет».