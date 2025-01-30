Генпрокуратура приняла обращение депутатов и ведет проверку действий Чубайса

В Москве задержали бывших заместителей Анатолия Чубайса по «Роснано». По данным СМИ, задержания произведены в рамках дела о хищении 45 млрд рублей. По неподтвержденным данным, фигурантов в деле четыре, среди них исполнительный директор Борис Подольский и управляющий директор по финансам Артур Галстян. В Генпрокуратуре также пообещали провести проверки после обращения депутатов Андрея Картаполова и Андрея Лугового по деятельности самого Чубайса.