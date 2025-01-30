Определено происхождение вулканического подъема на дне Атлантики

В работе участвовали сотрудники Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), в сотрудничестве с ИГЕМ РАН и ФГБУ «ВНИИОкеангеология», а также Центром петрографических и геохимических исследований Университета Нанси (Франция). Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. Результаты опубликованы в журнале «Геохимия»/ «Geochemistry International».