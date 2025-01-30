Определено происхождение вулканического подъема на дне Атлантики

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Специалисты российско-французского научного коллектива выяснили происхождение аномального вулканического поднятия в оси Срединно-Атлантического хребта — области расхождения тектонических плит, пролегающей по дну Атлантического океана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Были изучены вулканические породы, отобранные с вершины крупного подводного вулкана Пюи-де-Фоль, расположенного в рифтовой долине Срединно-Атлантического хребта (САХ). Полученные данные о составе вулканических пород и о строении дна рифтовой долины в рассмотренном районе САХ позволили прийти к выводу, что вулкан Пюи-де-Фоль образован в результате деятельности долгоживущей магматической камеры (полости, заполненной расплавом горных пород), расположенной под осью рифтовой долины САХ внутри океанической коры», — отметили в пресс-службе.
В работе участвовали сотрудники Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), в сотрудничестве с ИГЕМ РАН и ФГБУ «ВНИИОкеангеология», а также Центром петрографических и геохимических исследований Университета Нанси (Франция). Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. Результаты опубликованы в журнале «Геохимия»/ «Geochemistry International».
Вулкан Пюи-де-Фоль, занимающий в геоморфологическом отношении позицию осевого поднятия, резко превосходит по размерам типичные для САХ поднятия, высота которых не превышает нескольких сотен метров. Вершина вулкана Пюи-де-Фоль расположена на глубине 1 950 м и возвышается над днищем рифтовой долины (низменности вдоль хребта) на 1 800 м.
Для выяснения возможных факторов, определивших образование столь крупного вулканического центра, были изучены базальты, отобранные в нескольких точках на его вершине с помощью научно-исследовательского судна «Профессор Штокман». Полученные данные позволяют прийти к ряду выводов, дополняющих представления о магматических и тектонических процессах, которые формируют черты рифтовой долины низкоскоростных срединно-океанических хребтов.
Установлено, что вулкан Пюи-де-Фоль образован в результате деятельности долгоживущей магматической камеры под осью рифтовой долины САХ внутри океанической коры. В образцах базальта, отобранных на вершине вулкана, выявлены следы взаимодействия горячего магматического расплава с морской водой, измененной по мере ее просачивания сквозь океаническую кору. В районе осевой зоны САХ установлены признаки снижения скорости раздвижения океанической коры.