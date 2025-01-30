Советская подводная лодка С-13 совершила «атаку века» 80 лет назад

«Его отец, мой дед, Иона Маринеско служил в Королевском румынском флоте. Но человек был гордый, несмотря на то, что был кочегаром простым», — вспоминала дочь Маринеско Татьяна. «Какой-то офицер дал ему пощечину. Ну и тот ему ответил. Тоже очень хорошо. Дал в лицо, так сказать. За это его под стражу посадили и должны были судить. Но сторожил его дружок и они вместе с этим дружком перебрались в Россию, в Одессу и там обосновались».