Популяции канадских белых медведей сократились из-за таяния льда

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Канадские экологи доказали, что 50-процентное сокращение в размерах популяций белых медведей, живущих у западных берегов Гудзонова залива, было преимущественно связано с таянием местного ледового покрова, что лишило полярных хищников стабильного доступа к пище. Результаты наблюдений и расчетов ученых опубликованы в статье в научном журнале Science.
«Традиционно считается, что сокращение в площади льдов в Арктике негативно влияет на популяции белых медведей, однако реальный эффект от этих перемен еще не измерялся. Мы создали биоэнергетическую модель и проанализировали при ее помощи, как менялись популяции белых медведей на западе Гудзонова залива. Эти расчеты показали, что таяние льда накладывает большие энергетические ограничения на выживание медведей», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа канадских экологов под руководством доцента Университета Торонто в Скарборо Петера Мольнара при анализе результатов наблюдений, которые проводились на протяжении последних 42 лет в западных регионах Гудзонова залива. Климат этого региона Арктики меняется особенно быстро под действием глобального потепления, что уже привело к существенному сокращению в площади и времени существования его сезонного ледового покрова.
Для анализа эмпирических данных, собранных во время наблюдений за популяциями полярных хищников в Гудзоновом заливе, ученые разработали биоэнергетическую модель белого медведя. Она позволяет с высоким уровнем точности рассчитать, как много энергии получают эти полярные хищники в разные сезоны года, а также — как много калорий они расходуют на передвижение, охоту на тюленей, рост и выращивание потомства.
Проведенные исследователями расчеты показали, что сокращение в площади льдов, а также уменьшение продолжительности «ледового года» на 10−20 дней привело к тому, что в последние четыре десятка лет белые медведи начали испытывать «энергетический голод». В результате этого средняя масса самок и годовалых медвежат снижалась на 9,6−10,5 кг каждое десятилетие, а их энергетические резервы аналогичным образом падали на 4,6−5,3% каждую декаду.
В результате этого среднее число медвежат, рожденных белой медведицей, снижалось на 8% за каждые десять лет, что также сопровождалось существенным удлинением паузы между рождением детенышей. В совокупности, эти факторы привели к 49% сокращению в размерах популяций белых медведей в Гудзоновом заливе, что хорошо согласуется с данными наблюдений. Это позволяет говорить о том, что таяние льда было главной причиной сокращения в численности канадских белых медведей, подытожили экологи.
О белых медведях.
Белые медведи (Ursus maritimus) могут стать одной из первых жертв глобального потепления в результате сокращения в площади арктических морских льдов, на территории которых эти хищники добывают пищу и проводят значительную часть жизни. В 2015 году Международный союз охраны природы (IUCN) перевел белых медведей в категорию уязвимых видов из-за ухудшения условий их обитания, однако точные оценки численности их популяции затруднены из-за сложностей с наблюдениями за ними.