Популяции канадских белых медведей сократились из-за таяния льда

В результате этого среднее число медвежат, рожденных белой медведицей, снижалось на 8% за каждые десять лет, что также сопровождалось существенным удлинением паузы между рождением детенышей. В совокупности, эти факторы привели к 49% сокращению в размерах популяций белых медведей в Гудзоновом заливе, что хорошо согласуется с данными наблюдений. Это позволяет говорить о том, что таяние льда было главной причиной сокращения в численности канадских белых медведей, подытожили экологи.