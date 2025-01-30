В Ростове женщина попала в травмпункт после взмаха волшебной палочки

В Ростове-на-Дону женщина попала в травмпункт после взмаха волшебной палочки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. «Волшебство» произошло 22 января.
По предварительной информации ведомства, женщина приобрела на маркетплейсе волшебную палочку из известного фильма. Игрушка должна была выпускать искры при нажатии. Такое волшебство должны были создать нагревательные элементы и пиробумага.
— Мать 7-летнего мальчика решила проверить безопасность подарка и оказалась в травмпункте, у женщины ожог руки и перелом пальцев, — говорится в сообщении ведомства.