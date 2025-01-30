Разработан способ получения керамических кирпичей из отходов водоочистки

По словам исследователей, они изучили особенности применения угольного отхода и осадка, образованных от крупного водопроводного очистного сооружения, и выявили оптимальные параметры их введения и обжига в составе керамической массы. Из-за обработки воды химическими реагентами образуется осадок, состоящий из растворимого в воде сернокислого алюминия, малого количества сульфата железа и других соединений. Он представляет собой тонкозернистую смесь, а его элементный состав схож с глинистым сырьем, что позволяет рассматривать его в качестве модификатора глиняной массы для производства керамических изделий. А угольный отход — это похожая на песок черного цвета рассыпчатая сухая смесь, в состав которой входят преимущественно углерод и сульфат натрия.