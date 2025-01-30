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В Ростовской области без вести пропал 65-летний мужчина

В Шахтах разыскивают пропавшего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В в городе Шахты Ростовской области без вести пропал 65-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Валерий Трифонов вышел из дома 28 января и больше не вернулся. Родные забили тревогу и попытались найти мужчину самостоятельно, однако все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы.

Рост пропавшего — около 172 сантиметров. У него нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в зеленый бушлат, черные штаны, ботинки и черную вязанную шапку.