В Ростовской области без вести пропал 65-летний мужчина

Валерий Трифонов вышел из дома 28 января и больше не вернулся. Родные забили тревогу и попытались найти мужчину самостоятельно, однако все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие районы.