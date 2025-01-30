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В Госдуме рассказали, кто чаще курит вейпы

В Госдуме заявили, что девочки чаще мальчиков курят вейпы.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме рассказали, кто чаще курит вейпы. Об этом сообщили в Инфо24 со ссылкой на круглый стол думского комитета по охране здоровья. Мероприятие было посвящено вреде вейпов.

Как стало известно, дети с 10 лет начинают пользоваться вейпами. При этом, курящих девочек на 20% больше, чем мальчиков. В 2021 году эксперты зафиксировали двукратный рост потребления вейпов среди школьниц. Ситуацию осложняет отсутствие методов лечения таких зависимостей среди подростков.

На фоне этого сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о запрете вейпов в России.