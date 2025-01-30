Создана платформа для восстановления речи после инсульта

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Молодой научный коллектив Московского физико-технического института (МФТИ) и Глобального университета Рыбакова разработал IT-платформу для восстановления речи после инсульта. Об этом сообщили в пресс-службе МФТИ.
«Платформенное решение речевой и когнитивной реабилитации для людей с нарушениями функций головного мозга представила студентка магистратуры Глобального университета Рыбакова и МФТИ совместно с заинтересованными логопедами и командой инициативных специалистов. Проект SayMo помогает решать проблемы, которые чаще всего возникают при инсультах и черепно-мозговых травмах и влекут за собой расстройство речевых функций, ухудшение памяти, внимания, коммуникаций», — говорится в сообщении.
Проект реализован в виде Telegram-бота, в котором представлены задания, разработанные логопедами. На платформе есть система мотивации, где пользователь может накапливать баллы, обменивать их на бонусы и получать ежедневную похвалу. В боте ведется дневник прогресса выполнения заданий.
Аудитория бота — не только люди с нарушениями речи, но и их родственники, которым платформа может помочь в подборе заданий и улучшении коммуникации с близким человеком. Программа также может быть полезна логопедам-афазиологам и нейропсихологам в облегчении подбора материала и поддержке мотивации пациентов к восстановлению речи.
На конец января 2025 года, по данным пресс-службы МФТИ, около 100 логопедов запустили бот SayMo для ознакомления. В него зашли около 50 пациентов и около 50 их родственников, при этом 20 пользователей занимаются в нем регулярно. В будущем команда планирует разработать полноценное приложение с оцифрованными интерактивными материалами для самостоятельного обучения людей с нарушениями речи и их родственников.