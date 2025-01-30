Создана платформа для восстановления речи после инсульта

На конец января 2025 года, по данным пресс-службы МФТИ, около 100 логопедов запустили бот SayMo для ознакомления. В него зашли около 50 пациентов и около 50 их родственников, при этом 20 пользователей занимаются в нем регулярно. В будущем команда планирует разработать полноценное приложение с оцифрованными интерактивными материалами для самостоятельного обучения людей с нарушениями речи и их родственников.