В ЯГТУ разработали новый национальный стандарт РФ в работе с металлами

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали новый национальный стандарт модифицирования расплавов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«В настоящее время на российском рынке много модификаторов от самых разных производителей, а их качество напрямую влияет на потребительские свойства металлопродукции, в том числе отливок деталей, применяемых при производстве машин и оборудования для различных отраслей промышленности. Нашей целью было создать такой стандарт, который обеспечит надлежащий уровень продукции. Проект стандарта ПТК 712 прошел заключительный этап, так называемый нормоконтроль, и получил штамп “в набор”, — цитирует пресс-служба директора института инженерии и машиностроения ЯГТУ, ответственного секретаря ПТК 712 “Модификаторы расплавов” Валерию Иванову.
Процедура разработки с учетом всех этапов согласований и публичных обсуждений заняла более года. Сейчас проект стандарта находится на регистрации, в скором времени он будет применяться на российских предприятиях.
По словам ректора ЯГТУ Елены Степановой, работа экспертов вуза направлена на укрепление индустриальной безопасности государства. Модификаторы широко применяются в России и в мире в области металлургии и литейного производства для улучшения эксплуатационных свойств металлических изделий.