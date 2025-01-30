В ЯГТУ разработали новый национальный стандарт РФ в работе с металлами

«В настоящее время на российском рынке много модификаторов от самых разных производителей, а их качество напрямую влияет на потребительские свойства металлопродукции, в том числе отливок деталей, применяемых при производстве машин и оборудования для различных отраслей промышленности. Нашей целью было создать такой стандарт, который обеспечит надлежащий уровень продукции. Проект стандарта ПТК 712 прошел заключительный этап, так называемый нормоконтроль, и получил штамп “в набор”, — цитирует пресс-служба директора института инженерии и машиностроения ЯГТУ, ответственного секретаря ПТК 712 “Модификаторы расплавов” Валерию Иванову.