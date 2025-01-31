Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 31 января на Ведьмин день

Православная церковь 31 января вспоминает святого Афанасия Афонского. В народе принято праздновать Афанасьев день, или Афанасий Ломонос. Название связано с тем, что в указанный день были сильные морозы. Однако 31 января также называют Ведьмин день. Считается, что 31 января гуляют ведьмы.
Что нельзя делать 31 января.
День не подходит для свиданий. Согласно приметам, отношения не сложатся. Запрещено на 31 января планировать свадьбы, так как это может грозить неприятностями. Не следует переезжать, отмечать новоселье. Предки верили, что это обернется скандалом.
Что можно делать 31 января.
По традиции, было принято заниматься генеральной уборкой, бытовыми делами. Чаще всего день проводили дома по причине сильных морозов.
Согласно приметам, Луна в тумане предвещает сильный мороз, вьюгу. Метель 31 января говорит о том, что весна окажется поздней. О скором похолодании предупреждают вороны, которые кружатся в небе стаями.
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