Что можно и нельзя делать в Афанасьев день 31 января на Ведьмин день

Православная церковь 31 января вспоминает святого Афанасия Афонского. В народе принято праздновать Афанасьев день, или Афанасий Ломонос. Название связано с тем, что в указанный день были сильные морозы. Однако 31 января также называют Ведьмин день. Считается, что 31 января гуляют ведьмы.