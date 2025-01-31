Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фермер из Сибири по прозвищу Пельмень стал человеком с самой сильной пощёчиной в мире

Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень стал чемпионом лиги по силовым пощёчинам Power Slap в супертяжёлом весе. В титульном поединке россиянин одержал победу над Безумным гавайцем Лэйном Вирнсом.

Поединок завершился решением судей, которые отдали фермеру из Сибири единогласную победу: 50:44, 50:44 и 48:46. По окончании главного события вечера Камоцкий поднял над собой российский флаг и даже побеседовал с главой лиги Даной Уайтом.

Победный поединок россиянина. Видео © X / Power Slap.

Этот бой стал для спортсменов реваншем. В октябре прошлого года их противостояние закончилось ничьёй, и тогда Вирнс сохранил титул.

Ранее стало известно об увольнении россиянки Виктории Дудаковой из UFC после двух поражений подряд. Последний поединок девушки завершился скандалом.