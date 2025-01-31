Фермер из Сибири по прозвищу Пельмень стал человеком с самой сильной пощёчиной в мире

Поединок завершился решением судей, которые отдали фермеру из Сибири единогласную победу: 50:44, 50:44 и 48:46. По окончании главного события вечера Камоцкий поднял над собой российский флаг и даже побеседовал с главой лиги Даной Уайтом.
Победный поединок россиянина. Видео © X / Power Slap.
Этот бой стал для спортсменов реваншем. В октябре прошлого года их противостояние закончилось ничьёй, и тогда Вирнс сохранил титул.
Ранее стало известно об увольнении россиянки Виктории Дудаковой из UFC после двух поражений подряд. Последний поединок девушки завершился скандалом.