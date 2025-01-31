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Супругу Роберта Кеннеди подозревают в подсказках мужу азбукой Морзе

Во время выступления политика его жена стала странно и часто моргать.

Источник: Аргументы и факты

Зрители трансляции выступления соратника президента США Дональда Трампа Роберта Кеннеди-младшего перед американским сенатом заподозрили его супругу в том, что она ему подсказывала при помощи кода Морзе. Об этом сообщает The Mirror.

Когда политик начал вступительную речь, его супруга, экс-телезвезда Шерил Хайнс, стала странно и часто моргать. Отмечается, что окружающие в этот момент не моргали, что исключает версию о ярких вспышках фотокамер.

Пользователи в сети предположили, что Хайнс пыталась с помощью азбуки Морзе подсказать супругу верные ответы.

Ранее Кеннеди-младший во время слушаний в сенате раскритиковал хирургические операции по смене пола у несовершеннолетних. Он отмечал, что недопустимо, чтобы дети в таком возрасте принимали решения с необратимыми последствиями.

До этого дочь экс-лидера США Джона Кеннеди призвала законодателей Сената Конгресса отклонить кандидатуру ее двоюродного брата Кеннеди-младшего на пост главы здравоохранения и социальных служб.