Жизнь за жилплощадь: какие премьеры телесериалов ждут нас в феврале

В центре Петербурга, в большой старой коммуналке обустроено семейное женское царство. Здесь живут бабушка Вера Егоровна, ее дочери Ира и Лиза и беременная внучка Оля со своим мужем Толиком. Вместе им тесно, а врозь — нескучно, так что квартиру с дорогостоящим видом на центр Питера дамы решают продать, чтобы Вера Егоровна с Ирой могли переехать в загородный домик, Лиза — приобрести коттедж для счастья с любовником, а Оля с Толиком обрели наконец свои собственные ипотечные метры. Однако уже на стадии завершения сделки неожиданно выясняется, что в квартире по-прежнему прописан Дима — алкоголик и дебошир, бывший муж Иры и отец Оли, который, явившись к бывшему семейству, заявляет, что привидевшийся ему в алкогольном дурмане покойник-тесть строго-настрого велел оставить квартиру за семейством. Устранить пьющего Диму, ставшего единственным препятствием на пути к обретению недвижимости мечты, не удается ни подкупом, ни шантажом, ни уговорами. И тогда женщины решаются на крайние меры…