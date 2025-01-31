Жизнь за жилплощадь: какие премьеры телесериалов ждут нас в феврале

Февральская программа премьер традиционно не особо обширна: всё лучшее создатели телешоу выдали публике к долгим новогодним каникулам. В этот раз нас ждет криминальная комедия о жилищном вопросе «Дорогой родственник», мрачная тюремная драма «Аутсорс» и еще более захватывающая криминальная история о подпольной жизни Лондона XIX столетия «Тысяча ударов». О самых интересных новинках телесериалов в феврале рассказывают «Известия».
«Дорогой родственник»1 февраляKION.
В центре Петербурга, в большой старой коммуналке обустроено семейное женское царство. Здесь живут бабушка Вера Егоровна, ее дочери Ира и Лиза и беременная внучка Оля со своим мужем Толиком. Вместе им тесно, а врозь — нескучно, так что квартиру с дорогостоящим видом на центр Питера дамы решают продать, чтобы Вера Егоровна с Ирой могли переехать в загородный домик, Лиза — приобрести коттедж для счастья с любовником, а Оля с Толиком обрели наконец свои собственные ипотечные метры. Однако уже на стадии завершения сделки неожиданно выясняется, что в квартире по-прежнему прописан Дима — алкоголик и дебошир, бывший муж Иры и отец Оли, который, явившись к бывшему семейству, заявляет, что привидевшийся ему в алкогольном дурмане покойник-тесть строго-настрого велел оставить квартиру за семейством. Устранить пьющего Диму, ставшего единственным препятствием на пути к обретению недвижимости мечты, не удается ни подкупом, ни шантажом, ни уговорами. И тогда женщины решаются на крайние меры…
Сериалам, где целую историю приходится вмещать во временной отрезок, которого не хватит и для школьного урока, как правило, идет на пользу отстраненность взгляда, чуть сверху и со стороны. Поэтому в рамках жанра армейские хохмы особенно хорошо удаются белобилетникам, личные драмы — обладателям крепкой счастливой семьи, а коммунальные склоки — обитателям коттеджных поселков.
Сценарист и режиссер, интеллигентная петербурженка Анна Пармас в этом случае — стопроцентный выбор для съемок комедийного коммунального скандала. Те, кому приходилось на деле выселять из квартиры бывшего родственника, способны живописать семейные войны за квадратные метры лишь в терминах блатной музыки и статей Жилищного кодекса. У Пармас же всё точно будет весело, без драм. А за шутку в исполнении алкаша Димы «Я — человек, всю жизнь стремившийся к этанолу» ей простят безудержное веселье даже жители коммуналок. Тоже ведь цель, не хуже других.
«Аутсорс»13 февраляOKKO.
Чем старее история, тем красивее легенда. Вот и 1990-е, удаляясь во времени, становятся источником совершенно заоблачных сюжетов. Создатели криминальной «Трассы» в осознании переломной эпохи двигаются дальше: действие нового сериала режиссера Душана Глигорова происходит в тюрьме особого назначения, которая расположена в заледеневшем северном городе.
Закон здесь — тайга, хоть самой тайги и не видно, а человек человеку — не волк даже, а упырь. Команда таких «упырей» решает пополнить тюремный и личный бюджет оригинальным способом, отдавая на аутсорс совершение смертной казни. Благо кандидатов в исполнители легко найти среди близких тех, кто пострадал от рук убийц и насильников, коротающих последние дни в этом чистилище.
Сами родственники, даже вполне интеллигентного вида, услышав оригинальное коммерческое предложение, не возмущаются и не бегут к прокурору (тот сам не гнушается оригинальным бизнесом), а с удовольствием выкладывают перетянутые резинкой пачки долларов за право пальнуть в затылок злодею.
Те, кто жил в 1990-е, на этом месте начинают недовольно морщиться: конечно, всякое бывало, но надо же и меру знать. Создатели «Аутсорса» ее понимают по-своему: зрителей ждет борьба плохого с худшим. Романтичный герой Ивана Янковского, который, кажется, скоро станет визиткой отечественных криминальных сериалов, считает приглашение киллеров на аутсорс явлением социальной справедливости, а прочие бездушные вертухаи видят в этом лишь удачный коммерческий проект.
Чья философия победит — увидим довольно скоро: премьера «Аутсорса» пройдет накануне Дня святого Валентина.
«Танго на осколках»13 февраляKION.
Танец страсти — беспроигрышный вариант для привлечения зрительского внимания. В истории кино тому доказательств не счесть — от Арнольда Шварценеггера и Джейми Ли Кёртис в «Правдивой лжи» до секси-пары Брэда Питта и Анджелины Джоли, вытянувших средний комедийный боевик «Мистер и миссис Смит» своими драками и, конечно, танго.
Отечественные кинематографисты тоже не под «Валенки» деланы, да и Юлия Снигирь берет эмоциональной глубиной. Сериал «Танго на осколках» объединил личную драму, мистику и характерный танец: в канун 14 февраля домохозяйки должны проплакать все глаза.
Нора — суровая бизнесвумен с большим черным джипом и тщательно распланированной жизнью: высокий пост в крупной корпорации, удачный брак, любящий муж и двое детей. Но тщательно выстроенный мир рушится после скоропостижной кончины ее супруга Ивана. Как выясняется, раньше Ваня вел двойную игру, завел интрижку с тренером по танцам и — почему-то самое для Норы удивительное — тайно посещал студию танго!
Женщина пытается разобраться в танцевальных хитросплетениях, устраивает разборки с Ваниной любовницей, швыряется предметами, беседует с почившим мужем в зеркалах и, разумеется, идет в студию танго, дабы раз и навсегда ответить себе на сакраментальный вопрос: для чего благоверный это делал?
Без страстных танцев история столь банального адюльтера на экране не пляшет. С присутствием танго дело меняется — по Залману Кингу зритель эпохи общественной нравственности соскучился уже давно, но вот беда: всё равно не срастается. Говорят, Юлию Снигирь и ее коллег по съемочной группе тренировала чемпионка мира по аргентинскому танго. Серьезный подход, а не заводит всё равно! Кажется, без Джоли здесь не обойтись.
«Нулевой день»20 февраляNetflix.
Похоже, помимо почетного «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе голливудских звезд с амплуа хороших парней — не на экране, так в жизни — теперь может ожидать еще одна награда. Роль президента США, неважно, реального или придуманного, становится если не венцом, то заметной вехой в карьере, знаменующей переход от образа борцов со злом к демиургам. Достаточно вспомнить Энтони Хопкинса, сыгравшего Никсона в одноименном фильме, или Харрисона Форда, боровшегося с бандой террористов в «Самолете президента», а еще Моргана Фримена, спасавшего нацию в «Столкновении с бездной».
Теперь настала очередь Роберта де Ниро. В новом сериале он станет главным авторитетом и оплотом уверенности для страны, оказавшейся в центре апокалипсиса кибернетического века.
По сюжету уважаемый в народе бывший президент США Джордж Маллен призван стать героем отечества после того, как в результате мощнейшей кибератаки в стране рухнула вся инфраструктура, что привело к гибели нескольких тысяч человек. Безымянные террористы обещают, что это только начало, и Маллену, возглавившему специальную комиссию по расследованию катастрофы, придется приложить все усилия, чтобы докопаться до правды и рассмотреть самые безумные теории заговоров, понемногу осознавая, что подчас именно в них кроется зерно истины.
Поклонники конспирологии не будут разочарованы. Режиссером новинки выступил создатель «Нарко» Эрик Ньюман. Образ Маллена стал для Роберта де Ниро одной из первых крупных ролей в сериалах, в очередной раз подтвердив, что пульс современного кино бьется далеко от широких экранов.
«Тысяча ударов»21 февраляHulu.
Долгие годы викторианская Англия представала перед зрителями в образах, созданных Шарлоттой Бронте и Джейн Остин. Это мир благородных семей и просторных фешенебельных особняков, чопорных мужчин и женщин, затянутых в неудобные костюмы и раздираемых противоречивыми чувствами. Традиция сломалась в 2013-м, когда Стивен Найт выпустил на экраны «Острые козырьки» — многосерийную криминальную драму, разворачивающуюся среди грязных ангаров, заплеванных ночлежек, пьяной поножовщины и криминала. Шоу имело успех, и Найт удвоил напор: в его новом телешоу «Тысяча ударов» преступный, кровавый Лондон предстанет во всей красе.
Конец XIX века. В столичных пабах, на задворках забытых богом и полицией трущоб криминальные боксерские бои собирают азартные толпы. Выходец с Ямайки со странным именем Иезекия Москоу — один из сильнейших боксеров, противостоять которому может лишь местный уроженец, расписанный татуировками опытный боец Шугар Гудсон (Стивен Грэм — «Банды Нью-Йорка», «Острые козырьки»).
Тотализатором в этом месте заведует Мэри Карр, предводительница женской банды «Сорок слонов», промышляющей ограблениями магазинов. Безумие происходящего на экране ошеломляет: кажется, сценарий сериала писал адепт шокирующих легенд о российских 1990-х, добавивший еще больше крови и пышных викторианских костюмов.
Впечатление, однако, неверное: самое поразительное в рассказанной Найтом истории то, что она — правда от первого до последнего слова. Женская банда «Сорок слонов» орудовала в Лондоне не менее трех десятилетий, и ее участницы надолго прославились по обе стороны закона умением избегать его навязчивого внимания.
Иезекия Москоу больше десяти лет был чемпионом нелегальных рингов и покинул жестокий спорт после женитьбы и рождения ребенка. Головокружительная история: как ее завершат шоураннеры сериала, нам еще только предстоит выяснить.
«Форс-мажоры: Лос-Анджелес»23 февраляNBC.
Юридические сериалы — от «Юристов Бостона» до «Форс-мажоров» — традиционно являют собой изящный сплав из дорогих костюмов, автомобилей и аксессуаров, а также увлекательных детективных хитросплетений, которые приходится распутывать главным героям. Законодательное крючкотворство и пафосные клубы, расследования и мода, ложь и бюрократия — коктейль нестандартный, но популярный: «Форс-мажоры» выдержали девять сезонов, собрав несколько престижных кинопремий. Теперь зрителей ждет спин-офф.
Бывший федеральный прокурор Нью-Йорка Тед Блэк переезжает в Лос-Анджелес, чтобы открыть юридическую фирму и начать всё с чистого лиса. Его клиенты — самые богатые и влиятельные представители высшего общества Западного побережья. Но раскрутиться в Калифорнии непросто: фирма Блэка оказывается на грани банкротства, и бывшему прокурору предстоит сделать трудный нравственный выбор.
Застекленные небоскребы и пальмы, рестораны с видами на океан, судебные противостояния, красавицы в мини, миллионные сделки и подковерные схватки — дорого, богато, красиво. Кто бывал в Лос-Анджелесе, может поностальгировать: мелькающие в сериале виды после пожаров, похоже, восстановят еще не скоро.