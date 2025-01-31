Осадные предложения: какие новинки выходят в российский кинопрокат

Сразу три фильма из Франции, снятых в разных жанрах, на этой неделе вышли к российский прокат: анимация про холокост «Самый ценный груз», хоррор «Оборотень» и музыкальный ромком «Разбитые сердца». Зрителей также ждут арт-хит Бакура Бакурадзе «Снег в моем дворе» и исторический блокбастер Константина Буслова «Злой город». «Известия» — о том, что смотреть в кино в предстоящий уикенд.
«Злой город», 12+
Режиссер: Константин Буслов. В ролях: Алексей Гуськов, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Алексей Шевченков, Алексей Розин, Максим Белбородов, Полина Чернышева, Владимир Любимцев.
Историческая драма о том, как на протяжении семи недель жители маленького города Козельска держали оборону, не сдаваясь монгольскому хану Батыю. Режиссер Константин Буслов экранизировал реальные события марта 1238 года. Город, стоявший на пути Батыя, до конца сражался силами 300 воинов, которые противостояли 10-тысячному монгольскому войску Золотой Орды. Тысячи погибших захватчиков и использованных осадных орудий, но Козельск всё стоял, показывая врагу несокрушимость и твердость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть его имя и отныне именовать Злым городом. Фильм о стойкости русского народа.
Народный артист России Алексей Гуськов сыграл в картине монаха, ставшего воином. Он собирает дружину и мотивирует людей своим примером. Как признается исполнитель главной роли, в ситуации, когда город обречен, это единственно верный путь. Три года продолжалась работа над этим большим и сложным проектом. В прокат он вышел в 2 тыс. кинотеатрах от Калининграда до Владивостока одновременно.
«Снег в моем дворе», 18+
Режиссер: Бакур Бакурадзе. В ролях: Леван Гоголадзе, Бакур Бакурадзе, Георги Бакурадзе.
Фильм рассказывает о двух друзьях — Гиви живет в Москве, а Леван в Тбилиси. Они не виделись 30 лет и нашли друг друга в социальной сети. Казалось бы, их ничего не связывает. Гиви кинорежиссер, и у него семейные проблемы. Леван одинок и живет, как бомж. Он всё время хочет есть, как его собака Джеси. У Гиви перемены в жизни, у Левана давно ничего не меняется. Но у них есть нечто общее — детские воспоминания. Благодаря общению в социальной сети они начинают друг другу помогать. Леван открывается для Гиви с новой, неожиданной стороны, а Гиви получает возможность вернуться в детство — в свой родной город.
Жизнь развела этих некогда близких людей. И соединяют их письма. Фильм притягивает к себе меланхолией и грузинской напевностью. Эпистолярный жанр повествования заставляет прислушаться к героям. Режиссер подмечает детали быта таких разных друзей. Леван греет ноги в носках с помощью фена, ходит в засаленных штанах и ворует покрышки. А Гиви, который когда-то снял фильм и показал его в Каннах, вдруг ощутил творческий кризис. Идея нового сценария приходит вместе с появлением старого друга из Тбилиси, он-то и поможет написать его, а может, переписать собственную жизнь.
«Самый ценный груз», 16+
Режиссер: Мишель Хазанавичус. Роли озвучивали: Доминик Блан, Грегори Гадебуа, Дени Подалидес, Серж Хазанавичус, Антонин Морель, Адам Караж, Матей Хофманн, Лоран Бато, Симон Володин, Олег Имберти.
Анимационная картина — дебют в этом жанре режиссера Мишеля Хазанавичуса. История должна быть интересна и взрослым, и детям. Она повествует о страшной теме — холокосте. Серьезная анимация, с большой душой сделанная, излагается в форме увлекательной сказки. За рассказчика в дублированной российской версии — Александр Петров.
— Я пытался сделать так, чтобы это звучало обволакивающе, — поделился с «Известиями» актер. — Режиссер как раз просила меня читать текст так, как будто я рассказываю его маленькому ребенку.
История о том, как во время сбора хвороста жена лесника находит в сугробе младенца. Маленькую девочку выбросили из окна «поезда смерти», идущего в концлагерь Аушвиц. Женщина решает спасти дитя, но суровый муж категорически против. Он позволяет оставить ребенка ненадолго, но чем больше проходит времени, тем сильнее привязывается к нему. Между тем жители деревни узнают о необъяснимом появлении дочери в семье лесника и, уверенные, что ребенок навлечет на них беду, ставят ультиматум — избавиться от него.
«Оборотень», 18+
Режиссер: Эмма Бенестан. В ролях: Улайя Амамра, Дамьен Ребаттель, Вивьен Родригес, Клод Шабалье, Элиес-Морган Адми-Бенселлам, Пьер Ру, Маринетт Рафаи.
Арт-хорор, фильм ужасов «не для всех». Юг Франции, регион Камарг. Нейма усердно тренируется, чтобы принять участие в своей первой корриде. На следующее утро после дебюта в роли тореро она обнаруживает на своем теле глубокие раны. В течение последующей недели всех ее друзей одного за другим находят растерзанными. Говорят, они погибли после встречи о разгуливающим на свободе быком. Эти новости наводят ужас на местных жителей. Они объявляют охоту на свирепое животное.
Но замыслу режиссера картины Эммы Бенестан, она сняла сразу и вестерн, и фантастику, и хоррор. Места, в которых происходит действие картины, родные для нее. Здесь проходило детство Эммы, бок о бок с быками. В Камарге традиционно проводятся забеги этих животных. И никакой корриды нет.
— В детстве я обожала вампирское кино, — призналась в интервью «Известиям» режиссер. — И вот теперь я решила объединить быков и вампиров в рамках одной истории. И показать это на фоне абсолютно магического пространства Камарга.
«Разбитые сердца», 18+
Режиссер: Жиль Леллуш. В ролях: Адель Экзаркопулос, Франсуа Сивиль, Мэллори Ванэк, Малик Фрика, Рафаэль Кенар, Элоди Буше, Ален Шаба, Бенуа Пульворд.
Новый фильм Жиля Леллуша выходит в российский прокат. Премьера его состоялась в основном конкурсе Каннского фестиваля и заслужила 15-минутные овации. История любви мужчины и женщины, разлученных обстоятельствами, охватывающая более 15 лет их жизни. Молодой парень влюбляется в скромную одноклассницу из хорошей семьи, но соблазны улиц уводят его на темную сторону. Роковой случай и предательство разлучают их на много лет. Встретившись снова, они понимают, что созданы друг для друга. Однако ее новая жизнь и его старые враги не позволяют им быть вместе. Сможет ли любовь победить, когда весь мир против?
Основой для фильма послужил роман Невилла Томпсона «Джеки любит Джонсера, ясно?», который Жиль Леллуш прочел впервые еще за 17 лет до съемок фильма. Как признается режиссер, роман сразу зацепил его, но потребовались годы, чтобы он почувствовал в себе готовность экранизировать настолько масштабный проект. Главную женскую роль исполняет Адель Экзаркопулос, обладательница «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля за фильм «Жизнь Адель» в 2013 году. А ее партнера играет Франсуа Сивиль. В 2019 году актер был удостоен специального приза на Каннском фестивале как лучший молодой актер, а также нескольких номинации на премию «Сезар» в 2022 и 2023 годах.