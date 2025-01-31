Турецкая похвала: фанаты «Постучись в мою дверь» окружили кинотеатр в Москве

— В моих планах всегда было навестить Москву, — сказала Ханде. — Я где-то 24 часа ничего не ела, и первым, что я отведала, был «Завтрак бурлака». У меня впечатление, будто у меня бабочки летают в животе. Мне очень понравилось, это было очень вкусно, сытно, превосходно! А еще, когда я приехала утром, у меня было ощущение, что до сих пор длится Новый год. Великолепное чувство!