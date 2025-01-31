Турецкая похвала: фанаты «Постучись в мою дверь» окружили кинотеатр в Москве

Небывалый ажиотаж в столице вызвала светская премьера турецкого фильма «Оставь это ветру». Закрытый показ прошел 30 января в кинотеатре «Октябрь» и собрал у своих окон и внутри сотни людей. Причина — презентовать картину в Москву приехали звезда сериала-хита «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и актер Барыш Ардуч, известный поклонникам турдизи по мелодраме «Любовь напрокат». О том, как прошла премьера, а также подробности эксклюзивной встречи с актерами и их впечатлениях о России — в материале «Известий».
«Русская кухня точно войдет в мой топ».
Многие до сих пор удивляются: «Неужели турецкие сериалы так популярны?!» Этот вопрос не раз звучал в толпе журналистов, плотно выстроившихся на красной ковровой дорожке в столичном «Октябре» перед премьерой фильма «Оставь это ветру». Происходящее вокруг должно было если не вызвать желание, то хотя бы ради эксперимента вечером проверить это опытным путем и включить «Постучись в мою дверь», «Великолепный век», «Черную любовь», «Клюквенный щербет» или «Зимородка».
Собираться фанаты турдизи начали за три часа до показа, за два в холле едва можно было протолкнуться, за час десятки жаждущих увидеть кумиров окружили ограждение у пресс-волла, забрались на лестницу, ведущую на второй этаж, для лучшего обзора и прилипли к окнам с улицы. Главными героями вечера, из-за которых разгорелся весь этот ажиотаж, стали звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел, сыгравшая там возлюбленную Серкана Болата Эду, и Барыш Ардуч, известный российскому зрителю по сериалу «Любовь напрокат». В Москву они прилетели специально на премьеру фильма «Оставь это ветру».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
В центре сюжета отношения горячего парня Эге Языджи, который всё свое время проводит либо на кухне уютного ресторана, либо рассекая по волнам на серфе, и бизнес-вумен Аслы Мансой, которая привыкла добиваться своего. Они наследники группы компаний Yazman, а в последний раз виделись, когда им было по пять лет. Паре придется найти общий язык, чтобы, с одной стороны, спасти от застройки бухту, которую так любит Эге, с другой — компанию, которая терпит кризис.
— Съемки фильма проходили в курортном месте Чешме. И там на самом деле очень жаркий климат. Несмотря на то что температура воздуха достигала 40 градусов, вода в море была очень холодной. И когда мне продюсер всё время говорил, что надо заходить в море еще и еще, у меня был шок, — призналась Ханде Эрчел.
На красной ковровой дорожке на комментарии журналистам гости щедры не были, зато СМИ, среди которых были «Известия», пригласили на пресс-конференцию в отель The Carlton, Moscow несколькими часами ранее, чтобы с глазу на глаз поговорить с артистами.
— В моих планах всегда было навестить Москву, — сказала Ханде. — Я где-то 24 часа ничего не ела, и первым, что я отведала, был «Завтрак бурлака». У меня впечатление, будто у меня бабочки летают в животе. Мне очень понравилось, это было очень вкусно, сытно, превосходно! А еще, когда я приехала утром, у меня было ощущение, что до сих пор длится Новый год. Великолепное чувство!
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
Русскую кухню по достоинству оценил и Барыш Ардуч.
— Мы ели «Завтрак бурлака» в ресторане «Белуга». Я понял, что хочу стать бурлаком (смеется). Еда действительно была потрясающей, очень вкусно! Русская кухня в мой топ, я думаю, точно войдет. Я очень счастлив! Хотелось в Москве, конечно, увидеть снег, у нас была такая ассоциация, но, может, и хорошо, что этого не случилось, есть желание приехать еще раз и посмотреть, — сказал актер.
На вопрос о том, каких персонажей из русской классики они хотели бы сыграть, актер ответил — Раскольникова, а Ханде Эрчел вдохновляет героиня Толстого.
— Я хочу сыграть роль Анны Карениной, потому что у нее очень непростая судьба, — сказала актриса.
Ханде Эрчел призналась, что с русским кинематографом не знакома, но ей интересно увидеть фильмы с Юрой Борисовым.
— Я уверена, что есть достойные работы, популярные. Я слышала, что есть очень молодой актер Юрий Борисов. Я хотела бы познакомиться с его творчеством, — сказала она.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
Турецкую версию «Холопа» и российскую адаптацию «Постучись в мою дверь» она не видела, но слышала об их существовании. Актриса считает, что обмен сценариями между нашими странами способствует сплочению людей. Похожую мысль высказал режиссер «Оставь это ветру» Энгин Эрден, который тоже прилетел в Россию.
— У меня еще не было возможности посмотреть эти фильмы, но это звучит как хороший обмен между культурами, и надеюсь, что мы продолжим в том же духе: что-то от нас в Россию, что-то из России в Турцию, — сказал он.
Премьера «Оставь это ветру» в Москве.
Вечером, ненадолго задержавшись на красной дорожке «Октября», команда премьерного фильма обратилась к публике со сцены.
— Привет, Россия! — с очаровательным акцентом сказала Ханде под бурные возгласы.
— Привет, Россия! Мы рады быть с вами. Вы выглядите отлично! — поддержал на русском Барыш.
Фото: Lanistar MediaКадр из фильма «Оставь это ветру».
Речь прервали выкрики публики из зала — на турецком. На родном языке гостей признавались в любви и благодарили за визит. Возможно, такой реакции актеры не ожидали. Казалось, что турецкая актриса едва сдерживает слезы.
— Благодаря вам мы этот вечер точно не забудем. За это большое вам спасибо! Я здесь впервые и вижу такую реакцию с вашей стороны! Для меня это невероятное счастье! Мы сделали очень теплый фильм с Барышем, режиссером, автором сценария. Надеюсь, он вам понравится! — завершила обращение к публике Ханде Эрчел.
В российский прокат фильм «Оставь это ветру» выйдет 6 февраля. На сколько турецкие звезды прилетели в Москву, не сообщили. Но вездесущие поклонники турдизи наверняка еще урвут шанс увидеть кумиров. Сразу после показа некоторые зрители пытались угадать, в каком ресторане Ханде и Барыш будут ужинать этим вечером.