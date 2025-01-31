Исполнительница хита «As Tears Go By» Марианна Фейтфулл ушла из жизни

Фейтфулл оставила яркий след в музыкальной истории благодаря своему хиту 60-х годов «As Tears Go By», который был написан Миком Джаггером и Китом Ричардсом из The Rolling Stones. Кроме того, она получила признание как актриса, сыграв ключевые роли в фильмах «Девушка на мотоцикле» и «Ирина Палм».