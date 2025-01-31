Пенсионеры получат дополнительные выплаты. Кому они положены

С 1 января пенсии были проиндексированы на 7,3%. Индексация пенсии должна производиться в соответствии с уровнем инфляции. После произведённой индексации пенсий Росстат представил актуальные данные о фактическом уровне инфляции в 2024 году. И её размер составил 9,5% вместо 7,3%. В связи с этим по поручению президента правительством принято решение о дополнительной индексации пенсий. Общий размер индексации составит 9,5%. При этом пенсии повысят с 1 января 2025 года и в феврале произведут выплату недополученной пенсии.