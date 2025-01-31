Экс-фигурист Александр Кирсанов был на борту разбившегося в США самолета

Бывший фигурист Александр Кирсанов находился на борту разбившегося в США пассажирского самолета. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на экс‑фигуриста Дениса Петухова.
«Пока еще полностью не известны все имена, полных списков не видели. Мы знаем, что потеряли еще двух коллег и друзей, это Александр Кирсанов и Инна Волянская», — сказал он.
46-летний Кирсанов выступал за Россию, Азербайджан и США. После окончания спортивной карьеры стал работать тренером. Он становился чемпионом Азербайджана в танцах на льду в паре с Барбарой Хэнли, а также участвовал в Универсиаде и становился шестым на Skate America.
Ранее стало известно, что погибшие в результате авиакатастрофы в Вашингтоне российские фигуристы Вадим Наумов и Евгения Шишкова планировали вернуться в Россию.
До этого американский лидер Дональд Трамп выразил готовность помочь с передачей останков погибших при крушении самолета россиян. Он отмечал, что Вашингтон уже контактирует по этому вопросу с Москвой.