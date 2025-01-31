Экс-фигурист Александр Кирсанов был на борту разбившегося в США самолета

46-летний Кирсанов выступал за Россию, Азербайджан и США. После окончания спортивной карьеры стал работать тренером. Он становился чемпионом Азербайджана в танцах на льду в паре с Барбарой Хэнли, а также участвовал в Универсиаде и становился шестым на Skate America.