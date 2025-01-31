The Lancet: заболевания почек повышают риск летального исхода от COVID-19

Анализ основывался на электронных медицинских картах 58 миллионов пациентов. Ученые установили, что люди с редкими заболеваниями имеют почти пятикратное повышение риска смерти от коронавируса по сравнению с общей популяцией. Этот риск сохраняется даже у вакцинированных пациентов.