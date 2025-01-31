Специалисты Университетского колледжа Лондона (UCL) и Университета Глазго выяснили, что наличие редких заболеваний, бесплодия и патологий почек существенно увеличивает риск летального исхода после COVID-19.
Исследование было опубликовано в научном журнале The Lancet Digital Health.
Анализ основывался на электронных медицинских картах 58 миллионов пациентов. Ученые установили, что люди с редкими заболеваниями имеют почти пятикратное повышение риска смерти от коронавируса по сравнению с общей популяцией. Этот риск сохраняется даже у вакцинированных пациентов.
Также исследователи обнаружили, что бесплодие и заболевания почек значительно увеличивают вероятность неблагоприятного исхода после перенесенной инфекции.
Ранее в КНР назвали заявления ЦРУ США о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухане политической манипуляцией, направленной на дискредитацию Китая.