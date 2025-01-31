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The Lancet: заболевания почек повышают риск летального исхода от COVID-19

У людей с редкими заболеваниями, бесплодием и болезнями почек повышен риск летального исхода после COVID-19.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты Университетского колледжа Лондона (UCL) и Университета Глазго выяснили, что наличие редких заболеваний, бесплодия и патологий почек существенно увеличивает риск летального исхода после COVID-19.

Исследование было опубликовано в научном журнале The Lancet Digital Health.

Анализ основывался на электронных медицинских картах 58 миллионов пациентов. Ученые установили, что люди с редкими заболеваниями имеют почти пятикратное повышение риска смерти от коронавируса по сравнению с общей популяцией. Этот риск сохраняется даже у вакцинированных пациентов.

Также исследователи обнаружили, что бесплодие и заболевания почек значительно увеличивают вероятность неблагоприятного исхода после перенесенной инфекции.

Ранее в КНР назвали заявления ЦРУ США о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухане политической манипуляцией, направленной на дискредитацию Китая.