Северный фитиль. Как Арктика превратилась в углеродную бомбу

Но исследователи подчёркивают, что в этих подсчётах кое-что упущено: не принимались во внимание природные пожары. А меж тем они происходят и, по оценкам, выделяют ориентировочно по 237 миллионов тонн углекислого газа в год. За вычетом этого количества получается, что бореальные (северные) леса поглощают чуть ли не вдвое меньше СО2, регионы многолетней мерзлоты становятся в этом смысле нейтральными, то есть сколько поглощают, столько и выделяют, а тундра и вовсе превращается в источник выбросов в атмосферу.