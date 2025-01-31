Почему Ванга отказалась общаться с Брежневым и просила о встрече с Ельциным

Возможно, предсказательница обиделась на генсека за то, что он с ней надменно разговаривал. Ванга привыкла несколько к другому отношению к себе. Может быть, сыграла свою роль определённая настороженность провидицы. Она прекрасно понимала, кто перед ней стоит. Поэтому она не могла сказать ему всё, что знает, поскольку её слова могли привести к негативным последствиям.