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Минобороны: силы ПВО за два часа сбили 17 украинских БПЛА над 4 регионами

11 дронов сбили над территорией Курской области.

Источник: Министерство обороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 17 украинских БПЛА над несколькими регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Уточняется, что беспилотники уничтодили с 19.50 до 22.00 по московскому времени. Из 17 дронов 11 были сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА — над Белгородской, Воронежской областей и Крыму.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале заявил, что по предварительным данным, в результате уничтожения БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Глава региона добавил, что опасность атаки беспилотников, которая была объявлена в области в 20.13 (мск), сохраняется.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что пять украинских беспилотников ликвидировали силы ПВО над Белгородской и Брянской областями.

До этого военный эксперт Михаил Поликарпов заявлял, что украинские войска не прекратят атаки с использованием БПЛА вглубь российской территории до тех пор, пока Украина получает финансовую и военную помощь от Запада.