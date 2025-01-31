Неймар объявил о возвращении в родной клуб «Сантос»

Титулованный спортсмен выразил благодарность своим поклонникам, отметив, что произошедшее можно воспринимать как возвращение к истокам. По словам игрока, его чувства к «Сантосу» и его болельщикам всегда оставались неизменными.
«Сейчас мне необходимо опять играть. И только “Сантос” может предоставить мне любовь, необходимую для подготовки к предстоящим испытаниям», — отметил Неймар.
Ранее саудовский клуб «Аль-Хиляль» сообщил, что расторг контракт с Неймаром. За время своего пребывания в Эр-Рияде он провёл всего семь матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.