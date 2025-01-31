США намерены в течение 30 дней представить доклад по авиакатастрофе

Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на 30 января. На борту Bombardier CRJ700, который столкнулся с военным вертолетом, находились 60 человек и четыре члена экипажа. По данным СМИ, самолет раскололся на две части и упал в реку Потомак.