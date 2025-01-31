США намерены в течение 30 дней представить доклад по авиакатастрофе

Национальный совет по безопасности на транспорте (НСБТ) США рассчитывает в течение 30 дней представить предварительный доклад по расследованию крушения самолета в Вашингтоне. Об этом во время пресс-конференции заявил сотрудник НСБТ Тодд Инмен.
«Мы рассчитываем в течение 30 дней представить предварительный доклад», — сказал он.
Инмен отметил, что окончательная версия доклада будет предоставлена после установления всех деталей и обстоятельств ЧП. По его словам, пока неизвестно, что стало причиной авиакатастрофы — человеческий или механический фактор.
Он уточнил, что совет будет постоянно предоставлять обновления расследования авиакатастрофы.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что в результате крушения самолета погибли все, кто были на борту. Он отмечал, что экипаж пассажирского воздушного судна действовал верно, а ЧП спровоцировал вертолет.
Авиакатастрофа произошла возле столичного аэропорта имени Рейгана в ночь на 30 января. На борту Bombardier CRJ700, который столкнулся с военным вертолетом, находились 60 человек и четыре члена экипажа. По данным СМИ, самолет раскололся на две части и упал в реку Потомак.