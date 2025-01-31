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Осужденный финансист ИГ спустя пять лет дал показания на нового фигуранта

Финансиста Бегиева задержали в 2019 году.

Источник: Аргументы и факты

Осужденный организатор финансирования «Исламского государства»* Алим Бегиев спустя пять лет после задержания дал показания против еще одного члена группировки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Бегиев, когда находися за границей, вступил в ИГ*, а после возвращения в РФ в 2015 году стал искать желающих оказать финансовую помощь группировке. В итоге он создал группу в мобильном приложении, куда приглашал проверенных лиц. В общей сложности в него вошли порядка 30 участников. Бегиев собирал денежные средства на свои банковские карты, а затем перечислял их на счета боевиков в Сирии и Ираке.

Вместе с Бегиевым задержали 15 его соучастников. Его приговорили к 17 годам лишения свободы.

«Спустя пять лет после задержания, с 2019 года, Бегиев дал показания на нового фигуранта», — сказал собеседник агентства.

Ранее в УФСБ по Ростовской области сообщали, что принимавшие участие в захвате заложников в ростовском СИЗО боевики собирались после побега совершить несколько терактов в Ингушетии.

До этого стало известно, что в Ингушетии сотрудники ФСБ задержали 22-летнего мужчину, который обеспечивал жен и вдов боевиков ИГИЛ*, содержащихся в фильтрационных лагерях курдов в Сирии, сим-картами.

* Террористическая организация, запрещенная в России.