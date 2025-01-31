Осужденный финансист ИГ спустя пять лет дал показания на нового фигуранта

Бегиев, когда находися за границей, вступил в ИГ*, а после возвращения в РФ в 2015 году стал искать желающих оказать финансовую помощь группировке. В итоге он создал группу в мобильном приложении, куда приглашал проверенных лиц. В общей сложности в него вошли порядка 30 участников. Бегиев собирал денежные средства на свои банковские карты, а затем перечислял их на счета боевиков в Сирии и Ираке.