Когда в США появился электрический стул и почему такая казнь грозит Джо Байдену

Электрический стул — это приспособление для смертной казни, которое убивает человека переменным током высокого напряжения. Представляет собой крепкое кресло из диэлектрика, к которому привязывают преступника; шлем с электродами и повышающий напряжение трансформатор. Ток подводят к креплениям лодыжек и к шлему. Во время казни напряжение тока достигает 2700 вольт, а сила тока составляет 5 ампер. Во время казни рубильники включаются сразу несколькими палачами, но на самом деле напряжение подаётся лишь от одного из них. При этом никто из палачей из соображения гуманности не знает, кто именно из них казнит преступника. Ток пропускается через тело дважды с перерывом в десять секунд, после чего казнённого осматривает врач. И если он ещё жив, экзекуция может продолжиться до тех пор, пока он не умрёт. На электрический стул не распространяется правило «дважды не казнят».