Рассказываем, что обещает погода погода в Иркутске 31 января 2025

Что касается остальных частей региона, то в некоторых ночью морозы достигали −45 градусов. В южных районах и горах Восточного Саяна на день обещают −12. Также пройдет небольшой снег. Ветер будет северо-, юго-восточный 2−7 м/с. Вот, что известно о погоде в Иркутске 31 января 2025 и регионе.