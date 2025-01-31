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Рассказываем, что обещает погода погода в Иркутске 31 января 2025

До −16 градусов похолодает в Иркутске 31 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 31 января 2025 вновь не порадует жителей областного центра теплом. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, днем похолодает до −16 градусов. При этом ночью столбик термометра опустится почти до −30.

Погода в Иркутске 31 января 2025.

— Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменный до 5 м/с, температура ночью −26…-28, днём до −16, — поделились в метеобюро.

Что касается остальных частей региона, то в некоторых ночью морозы достигали −45 градусов. В южных районах и горах Восточного Саяна на день обещают −12. Также пройдет небольшой снег. Ветер будет северо-, юго-восточный 2−7 м/с. Вот, что известно о погоде в Иркутске 31 января 2025 и регионе.