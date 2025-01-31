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Суд признал напавшего на школу в Казани исключительно опасным для общества

Судебная коллегия не нашла оснований не согласиться с назначенным Галявиеву наказанием в виде пожизненного лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Ильназ Галявиев, осуждённый за массовое убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года, признан чрезвычайно опасным для общества.

Суд постановил, что наказание в виде пожизненного заключения является единственно справедливым, так как любое другое наказание не соответствовало бы целям восстановления справедливости, исправления осужденного и предотвращения совершения им новых преступлений.

Это решение было подтверждено судебной коллегией, как указано в материалах дела, доступных РИА Новости.

Напомним, что в мае 2021 года Галявиев устроил террористический акт в гимназии № 175 в Казани, приведший к гибели семи детей и двух учителей, а также ранениям 24 человек. Он был задержан на месте преступления, и Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ за убийство нескольких лиц.

Ранее судебные приставы начали проводить работу по взысканию 23 миллионов рублей с Ильназа Галявиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы за стрельбу в казанской школе.