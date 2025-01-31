Суд признал напавшего на школу в Казани исключительно опасным для общества

Напомним, что в мае 2021 года Галявиев устроил террористический акт в гимназии № 175 в Казани, приведший к гибели семи детей и двух учителей, а также ранениям 24 человек. Он был задержан на месте преступления, и Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ за убийство нескольких лиц.